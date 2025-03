Viu o Ewanderson? Trabalhador some ao sair do serviço em Campo Grande

O jovem, Ewanderson Nakashima da Silva, de 29 anos, desapareceu após sair do serviço durante a noite de sábado (15), nas intermediações do Shopping Campo Grande. A família está procurando pelo rapaz.

Conforme as informações da esposa de Ewanderson, Maria Do Carmo Hiran De Moraes, ele trabalhava na empresa 5 Estrelas no shopping. “As câmeras de segurança pegaram ele saindo do serviço, ainda de uniforme, por volta das 22h e então ele não chegou em casa”, explica.

O trabalhador usava calça jeans, camiseta preta e tênis preto quando saiu da empresa. Casada há 10 anos com Ewanderson, Maria detalhou que o homem não tem amigos para onde iria ficar tanto tempo sem dar notícias.

Preocupada, ela aguarda notícias do marido. Enquanto mobiliza amigos e familiares nas redes sociais, Maria já procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade para registrar o desaparecimento do companheiro.

Viu o Ewanderson ou tem qualquer informação sobre seu paradeiro, basta entrar em contato com a família através do telefone (67) 9 9168-6786.

