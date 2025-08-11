Menu
Polícia

Vivo ou morto? Campo-grandense é dada como morta pela Receita Federal e perde acesso a salário

Segundo os dados oficiais do Ministério da Fazenda, ela teria falecido em 2020, mas descobriu o caso apenas em agosto de 2025

11 agosto 2025 - 16h51Brenda Assis     atualizado em 11/08/2025 às 17h22
Ela descobriu os fatos após parar de receber o salário do serviçoEla descobriu os fatos após parar de receber o salário do serviço   (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Uma campo-grandense, de 31 anos, levou um susto ao saber que foi dada como morta após seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) ser alterado em 2020 com a atualização de seu ‘falecimento’.

Conforme as informações encaminhadas ao JD1 Notícias, pelo advogado Paulo Ernesto Valli, ela estranhou a situação após não receber o terceiro mês de salário da empresa que estava trabalhando.

Ela então procurou a agência bancária, sendo informada que os dados pessoais da vítima constavam como ‘usuário falecido’. Sem saber o que fazer, ela procurou o advogado, que a orientou registrar um boletim de ocorrência sobre os fatos.

“Além disso, orientei ela a tirar cópia de todos os documentos pessoais e procurar a Receita Federal, levando a cópia e os documentos originais, para reativação da sua situação cadastral”, afirmou o profissional. 

Advogado Paulo Ernesto Valli.

Durante busca no sistema do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil, o comprovante mostra que ela teria falecido em 2020. “Atenção: consta, na base de dados da Receita Federal do Brasil, a informação do falecimento do titular deste CPF. Ano do óbito: 2020”.

