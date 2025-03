Vizinho implicante atira em grupo de jovens após vê-los conversando no Aero Rancho

Um homem, de 21 anos, foi atingido por um tiro de arminha de pressão e bolinhas de gude arremessadas com um estilingue enquanto conversava com os amigos na frente de uma conveniência localizada na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28).

Conforme as informações policiais, a vítima contou que estava próximo de casa conversando com um grupo de amigos enquanto esperava fechar o estabelecimento. Porém, em determinado momento, o grupo foi alvo de disparos de uma carabina de pressão, paintball ou estilingue.

Os objetos eram bolas de metal ou chumbo, do tamanho aproximado de uma bolinha de gude. Durante o ataque, o rapaz foi atingido na testa, ficando com um corte acima do olho esquerdo.

Para a polícia, ele explicou desconhecer o motivo do ataque, uma vez que o grupo não estava ouvindo música ou fazendo algazarra.

No entanto, o autor já teria feito a mesma coisa com outras pessoas ou frequentadores da conveniência, sempre causando discussões. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, e será investigado.

