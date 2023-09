Vizinho pega celular emprestado, penhora o aparelho e bate na dona quando questionado

Jovem, de 26 anos, foi preso em Corumbá após penhorar o aparelho celular e agredir, com socos e chutes, a dona do telefone e a mãe dela, na cidade de Corumbá, na noite de sábado (9). Eles seriam vizinhos.

Conforme as informações iniciais, a vizinha e o autor estariam bebendo e pescando com amigos, quando em determinado momento ele pediu o aparelho da jovem emprestado. Ao conseguir, o rapaz saiu do local e voltou sem o celular.

Questionado, ele disse ter deixado o celular em um determinado local, porém, a dona descobriu que o aparelho havia sido “penhorado”. A jovem só conseguiu o telefone de volta após pagar o valor de R$ 50.

Em seguida ela foi para casa, onde acabou sendo agredida com socos e chutes pelo vizinho. Ao ver a cena, a mãe da vítima tentou ajudar, mas acabou sendo derrubada no chão.

Por conta das agressões, as vítimas tiveram ferimentos em ambos os braços, na mão esquerda, perna direita e no rosto.

Após isso, o homem fugiu do local, mas acabou sendo preso nas intermediações pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

