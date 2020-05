Vizinhos chamam a polícia após homem ameaçar matar a esposa com facão

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de quarta-feira (14), um homem de 50 anos que teve a identidade preseervada, após o autor ameçar agredir e matar a esposa, em Nova Casa Verde, distrito localizado há 50 quilômetros de Nova Andradina.

Os policiais militares de Nova Casa Verde foram até o local após serem acionados pelo 190 por vizinhos relatando que na residência estaria ocorrendo um desentendimento entre casal e que tinha muita gritaria de ambas às partes.

Ao chegar no local os policiais militares ouviram barulhos de pancadas nas paredes da casa, e ao chamar pelos moradores, o autor caminhou até os policiais e no trajeto se livrou de um facão que ao ser jogado no tanque de lavar roupas fez um barulho que foi possível ouvir.

Ao atender a guarnição o homem relatou que não estava acontecendo nada, porém a equipe procurou ouvir a versão da vítima, uma mulher de 48 anos, que relatou que os dois se desentenderam e que o marido havia lhe agredido com um soco no peito, neste momento ela conseguiu correr para dentro da casa e se trancar pois o mesmo a ameaçava de morte em posse de um facão, enquanto desferia golpes na porta e janela.

Diante do flagrante foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. No trajeto até a Delegacia o autor continuou a ameaçar a vítima que gravou tudo para apresentar como provs ao ser ouvida na delegacia.

Deixe seu Comentário

Leia Também