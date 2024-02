Vizinhos relatam 'choro e gritos' vindos da casa de criança espancada no Nova Lima

Na madrugada de quarta-feira (14), um menino de 7 anos foi socorrido no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, após ser agredido pela própria mãe. O fato ocorreu nas proximidades de uma Hamburgueria e Petiscaria, na rua Jerônimo de Albuquerque.

Segundo informações do Nova Lima News, obtidas por meio de testemunhas, a criança apresentava ferimentos no braço e na perna, além de estar assustada e tremendo. Testemunhas relataram que a criança parecia estar envolvida em um suposto ritual de magia negra, o que levou os populares a acionarem a Polícia Militar.

Vizinhos, que preferiram não se identificar, afirmaram a reportagem que é comum ouvir choros e gritos vindos da residência onde a criança mora com a mãe, na rua Albertina Pimentel. Relataram também uma movimentação intensa de pessoas na casa, observando que raramente veem a criança fora do local, sugerindo que ela vive presa. A casa possui um portão completamente fechado, conforme constatado pelo JD1 Notícias.

Os vizinhos, apesar de ouvirem a criança em desespero, confessaram não acionar a Polícia com medo das pessoas. Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a mãe da criança, de 26 anos, alegou problemas mentais do filho como justificativa para a agressão. Segundo ela, o menino teria levado uma surra devido a uma "arte" feita em casa, o que teria motivado sua fuga.

A Polícia Militar confirmou o atendimento à ocorrência, mas no momento da chegada, não puderam constatar indícios do suposto ritual de magia negra. A assessoria policial, no entanto, confirmou as lesões na criança. A mãe foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, e o caso está sendo tratado como maus-tratos.

O menino recebeu socorro e foi encaminhado ao Centro Regional de Saúde (CRS) Nova Bahia. A atualização do quadro clínico não foi divulgada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também