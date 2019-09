Vizinhos sentem falta, comunicam família e idosa é encontrada morta

Zeonilda Rodrigues de Lemos, de 71 anos, foi encontrada morta pelo sobrinho, na região central de Bonito, na manhã deste domingo (22), na Rua Vinte e Quatro de Fevereiro.

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma vizinha da vítima contou que com frequência conversava com ela, mas que por não vê-la desde a última quinta-feira (19), resolveu chamar os familiares da idosa para eles verificarem o que estava acontecendo.

O sobrinho da Zeonilda foi a casa e precisou arrombar a porta da residência para entrar no imóvel. A idosa foi encontrada morta em um dos quartos da casa.

A perícia foi acionada já que uma das janelas do imóvel estava aberta quando o cadáver foi localizado.

O caso que foi registrado como morte a esclarecer segue sendo investigado pela Polícia Civil de Bonito.

Deixe seu Comentário

Leia Também