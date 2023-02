'Você é polícia?', ladrão questiona homem antes de roubá-lo na Capital

Um homem, de 50 anos, procurou a delegacia na noite desta segunda-feira (27) para relatar que sofreu um roubo de um autor armado na rua Assunção, na Vila Morumbi, em Campo Grande. Pelo menos duas mulheres também teria sido vítimas do ladrão.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em um estabelecimento comercial, um trailer de lanche, para fazer uma refeição e logo o indivíduo o abordou apontando uma arma para o homem.

"Você é polícia?", teria questionado o ladrão para o homem, que assim que disse não, o criminoso subtraiu várias coisas, como celular, cartões, dinheiro, carteira de habilitação. Duas mulheres também tiveram seus pertences levados.

Conforme as características passadas pela vítima, o autor era magro, cor parda, trajava calça jeans, camiseta polo azul e branco, calçava tênis e usava boné preto.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como roubo majorado com emprego de arma de fogo.

