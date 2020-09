"Vocês não sabem com quem estão mexendo", diz militar do exercito ao ser preso

Depois de desrespeitar o toque de recolher na região central, em Campo Grande. Um jovem de 18 anos acabou na delegacia na madrugada deste domingo (27). No momento da abordagem, ele disse para equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que os agentes não sabiam com quem estavam mexendo, pois, ele era militar do Exército.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 1h30. A denúncia feita por moradores da região central, que informaram que quatro jovens estariam fazendo o uso de bebida alcoólica na Rua 14 de Julho.

Os agentes foram até o local, ao serem abordados o rapaz se recusou a obedecer e se identificou como Militar do Exército. Ele resistiu e foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro onde foi autuado por resistência e infração da medida sanitária.

