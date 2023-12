'Vou cortar a cabeça e jogar bola': Jovem ameaça colega após refrigerante sumir em MS

Depois de um refrigerante sumir, um rapaz de 20 anos, ameaçou matar os colegas que dividem com ele o alojamento da empresa na cidade de Paraíso das Águas. O caso aconteceu na tarde de domingo (10).

Segundo as informações iniciais, a empresa presta serviços temporários no município. Depois de beber durante o período do almoço e parte a tarde, o rapaz começou a ameaçar os colegas, pois alguém havia consumido o refrigerante que ele tinha comprado.

“Vou cortar a cabeça e usar como bola de futebol pra jogar”, disse ele durante as ameaças. O rapaz e alguns colegas chegaram a entrar em vias de fato, trocando socos e chutes.

Diante da situação, conforme o site BCN Notícias, todos os envolvidos na confusão foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde eles brigaram novamente.

