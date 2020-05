“Vou te matar”, diz filho que espancou a mãe por não esquentar comida

Uma mãe de 56 anos foi espancada pelo filho, Fábio Francisco de Freitas, 39 anos, na tarde de quinta-feira (14), depois de se recusar a esquentar comida. O fato aconteceu na residência onde moram em Paranaíba – Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do registro policial, Fábio chegou à residência e mandou que a mãe esquentasse comida. A mulher respondeu que não estava aguentando levantar para atendê-lo, pois estava com dor de cabeça, febre e tremia muito, neste momento, o autor iniciou as agressões. Com chutes e pontapés, o filho feriu os glúteos, face, braços da mãe e ainda a arremessou contra a parede.

A residência é perto de uma delegacia e a mãe conseguiu fugir e correr para pedir ajuda à polícia. Em depoimento, a mãe disse que Fábio faz uso de entorpecentes e é uma pessoa agressiva e toda vez que está sob efeito de drogas a agride e diz: “Vou lhe matar”. “Eu te amo, meu filho! Não faz isso!”, rebate a mãe, segundo o relato. Fábio foi preso.

