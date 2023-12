'Vou te matar, não vai ficar com ninguém', homem ameaça ex na frente dos filhos em MS

Um homem, de 31 anos, foi preso por descumprir medida protetiva, invadir a casa da ex-esposa, de 29 anos, e a ameaçar de morte durante a madrugada desta quinta-feira (7), na zona rural da cidade de Ponta Porã.

Conforme o registro policial, a vítima acionou a Polícia Militar pois temia pela própria vida e a dos filhos, de 5, 4 e 1 ano e meio de idade, depois que o local foi invadido pelo homem. Ele teria acertado socos e chutes na mulher, além de quebrar o telefone celular dela.

Durante as agressões, o autor ameaçou matar a mulher dizendo: ‘vou te matar, você não vai ficar com mais ninguém’. Ela conseguiu fugir do local, mas o homem ficou dentro da casa com os pequenos.

Os policiais militares chegaram a chamar o homem, mas não obtiveram resposta. Diante da autorização da dona, eles entraram no imóvel retirando as crianças em segurança e encontrando o autor debaixo da cama. Para a equipe, o rapaz contou ter se escondido pois sabia que havia quebrado a medida protetiva.

A mulher acabou sendo levada ao posto de saúde local, com dor na região da nuca. O homem foi levado para a 1° Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde os policiais registraram o caso como vias de fato, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, ameaça e violência doméstica.

