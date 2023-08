'Vou te pegar': Detento 'surta' em presídio, ataca policial e faz ameaça na Capital

Um detento, de 22 anos, foi acusado de agredir e ameaçar com duras palavras um policial penal, de 34 anos, no final da tarde de terça-feira (8), dentro do Presídio de Trânsito de Campo Grande, no Jardim Noroeste.

Segundo consta no boletim de ocorrência, registrado pela manhã desta quarta-feira (9), o agente penitenciário relatou que o interno começou a gritar e causar certo tumulto pelo local, quando foi necessário intervir na situação e conter a atitude dele.

Porém, durante o procedimento, o policial acabou sendo agredido com socos e chutes, causando algumas lesões e ferimentos, quando o detento começou a ameaçar o agente. "Assim que eu sair daqui, vou te matar, vou atrás de você, vou te pegar na rua, vou te matar".

Durante a ação, o policial encontrou uma faca artesanal na cela onde o detento estava.

O policial compareceu na delegacia e desejou representar criminalmente contra o interno. O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal dolosa.

