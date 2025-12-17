'Vovô' é encontrado morto em cadeira de residência em Batayporã

Homem, identificado apenas como 'Vovô', foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, dia 17, em uma residência no bairro Vila Maria, em Batayporã.

Populares que passaram pela Avenida Brasil, perceberam que a vítima estava sentada em uma cadeira e acharam estranho, acionando a Polícia Militar.

Segundo o site Nova News, os militares constataram que a vítima estava sem os sinais vitais e acionaram as autoridades, isolando o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades competentes.

