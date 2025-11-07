"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (6), no bairro Jardim Vida Nova, região norte de Campo Grande, suspeito de atuar no tráfico de drogas. A prisão ocorreu nas imediações da rua Passo Fundo, após abordagem a um usuário de drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, durante rondas preventivas e ostensivas, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita transitando pela via pública. Foi realizada abordagem e busca pessoal, sendo constatado que o homem estava consumindo entorpecentes.

Ao ser questionado sobre a origem da droga, o usuário informou que havia adquirido a substância de um indivíduo conhecido como "Gilmar". O abordado ainda apresentou comprovantes de transações via PIX realizadas em favor do suspeito, exibindo os registros aos policiais em seu aparelho celular.

Com essas informações, a equipe se deslocou até o endereço indicado, onde visualizaram um homem com as características repassadas, posteriormente identificado como Gilmar, em frente à residência mencionada. Durante a abordagem, o suspeito informou que o imóvel pertencia à sua mãe, que não se encontrava no local, pois havia saído para realizar um exame médico.

Considerando os comprovantes apresentados pelo usuário e os indícios de comercialização de drogas, a equipe realizou busca domiciliar. Durante as diligências, foram encontrados seis aparelhos celulares de procedência duvidosa, dois volumes de substância análoga à maconha, além de materiais utilizados no fracionamento e acondicionamento de drogas.

Diante da materialidade constatada e dos indícios de tráfico, Gilmar recebeu voz de prisão em flagrante. Ele resistiu à prisão e dirigiu xingamentos à equipe policial, que precisou utilizar algemas para conduzi-lo ao Centro Integrado de Polícia Especializada (CEPOL), onde foi lavrado o flagrante.

