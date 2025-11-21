Xodó da família, cadela de 12 anos atacada por pitbull é sacrificada em Nova Andradina

Cadela, de 12 anos, xodó de uma família de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, foi sacrificada após ser brutalmente atacada por um cão da raça pitbull durante a quinta-feira, dia 20.

O ataque aconteceu quando o pitbull teria escapado da residência de um vizinho e mordido a cachorra, que estava próxima ao portão. O animal ainda tentou puxar a cadela pela cabeça, agravando os ferimentos.

Segundo o site Nova News, moradores precisaram se desdobrar e serrar parte da grade para conseguir retirar a cadela, que naquela altura, já estava bastante debilitada.

A família conduziu a cadela para uma clínica veterinária, mas o profissional informou aos proprietários que devido à idade avançada e à gravidade das lesões, haviam poucas chances de recuperação.

Dessa forma, a família autorizou que a cadela fosse sacrificada.

O caso deverá ser levado para a Polícia Civil.

