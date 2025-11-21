Menu
Menu Busca sexta, 21 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Xodó da família, cadela de 12 anos atacada por pitbull é sacrificada em Nova Andradina

Devido à idade e a gravidade dos ferimentos, chances de recuperação eram inexistentes

21 novembro 2025 - 14h21Luiz Vinicius
Cadela não iria resistir aos ferimentosCadela não iria resistir aos ferimentos   (Nova Fogo)

Cadela, de 12 anos, xodó de uma família de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, foi sacrificada após ser brutalmente atacada por um cão da raça pitbull durante a quinta-feira, dia 20.

O ataque aconteceu quando o pitbull teria escapado da residência de um vizinho e mordido a cachorra, que estava próxima ao portão. O animal ainda tentou puxar a cadela pela cabeça, agravando os ferimentos.

Segundo o site Nova News, moradores precisaram se desdobrar e serrar parte da grade para conseguir retirar a cadela, que naquela altura, já estava bastante debilitada.

A família conduziu a cadela para uma clínica veterinária, mas o profissional informou aos proprietários que devido à idade avançada e à gravidade das lesões, haviam poucas chances de recuperação.

Dessa forma, a família autorizou que a cadela fosse sacrificada.

O caso deverá ser levado para a Polícia Civil.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Xicará de café
Polícia
Homem precisa passar por cirurgia após ficar com xícara presa no ânus
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Polícia
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Aqueda aconteceu na quinta-feira
Polícia
Vaca cai em fossa séptica e mobiliza operação de resgate em Aquidauana
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motorista morre preso às ferragens de carro após colisão com caminhão em Inocência
Estragos causados pela barragem Nasa Park -
Polícia
Mais de 1 anos após rompimento, Nasa Park anuncia reconstrução de barragem nas redes sociais
Gessica foi encontrada morta na residência em que morava
Polícia
Jovem é encontrada morta em residência após faltar trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem é morto a tiros na frente da esposa enquanto dirigia caminhonete em Dourados
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Polícia
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga no Jardim Aeroporto
Homem morre no banheiro de casa e é encontrado pela mãe em Campo Grande
Polícia
Homem morre no banheiro de casa e é encontrado pela mãe em Campo Grande

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran
Polícia
Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí