Youtuber com milhões de inscritos desenvolve síndrome do pânico durante quarentena

Da redação com informações da MF Press Global

A apresentadora infantil e influenciadora digital Anna Layza teve um surto de síndrome do pânico em plena quarentena e isolamento devido a ataques promovidos pelo ex-marido Fernando Barros, que foi condenado em processos por agressão e abuso sexual de menores nos EUA.

Uma longa batalha judicial com o ex marido da Youtuber, Fernando Barros, está tomando novos contornos e desdobramentos, levando Anna Layza ao limite da exaustão psicológica e emocional devido aos constantes ataques públicos feitos por Fernando através das redes sociais.

Fernando Barros tem um histórico de comportamentos violentos, práticas ilegais e descontrole. Ele já agrediu a ex-mulher fisicamente, já foi preso por estar ilegal nos Estados Unidos e respondeu a um processo de abuso de menores e outro por abuso sexual no país e cumpre liberdade condicional.

No sábado (21), Fernando divulgou os telefones pessoais e endereço de Anna Layza na internet, o que fez com que a apresentadora fosse bombardeada por ligações e mensagens nos últimos dois dias.

Segundo a autoridade policial em Washington e os advogados consultados, a conduta adotada por Fernando constitui em harm (ameaça com a intenção de prejudicar), cyberstalking (perseguição virtual), cyberbullying e trolling (prejudicar alguém propositadamente na internet).

Devido à quarentena e ao covid-19 Anna Layza está em isolamento e tem feito terapia online. O psicanalista Fabiano de Abreu, que acompanha a apresentadora, revelou que devido a ter seu número revelado, Anna foi bombardeada de telefonemas e recebeu outras ameaças, desencadeando um episódio de síndrome do pânico.

A apresentadora tem 7 milhões de seguidores no seu canal Hi Gorgeous no YouTube e em sua maioria público infanto-juvenil.

Abaixo é possível ver a postagem feita por Fernando divulgando o endereço e contato de Anna:

