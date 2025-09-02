Menu
Política

1º dia de julgamento de Bolsonaro: veja o que aconteceu

Dia é marcado pela apresentação das acusações da PGR e início das sustentações orais da defesa dos réus

02 setembro 2025 - 17h29Carla Andréa    atualizado em 02/09/2025 às 17h33

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta terça-feira (2) o julgamento histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, acusados de liderar uma tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

Este é o primeiro julgamento de um ex-presidente brasileiro por tais acusações, marcando um precedente significativo na história política do país.

Abertura do Julgamento

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deu início à sessão destacando a imparcialidade do STF e a independência do Judiciário brasileiro.

Em seu discurso, Moraes enfatizou que o tribunal não cederá a pressões internas ou externas, assegurando que todos os réus serão tratados conforme o devido processo legal.

Sua fala também incluiu uma crítica indireta ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump, que havia solicitado o fim do processo contra Bolsonaro, classificando-o como uma "caça às bruxas".

Acusações contra Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou as acusações formais contra Bolsonaro e seus aliados, incluindo ex-ministros e militares de alto escalão.

As acusações envolvem organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e danos ao patrimônio público. A PGR também mencionou um suposto plano para assassinar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como "Punhal Verde e Amarelo".

Defesa e sustentações orais

Na parte da tarde, as defesas dos réus iniciaram suas sustentações orais. A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e colaborador na investigação, foi a primeira a se manifestar.

Cid é réu e delator no processo, e sua colaboração é considerada crucial para o andamento do julgamento.

As sustentações orais continuarão nos próximos dias, com previsão de término na quarta-feira (3).

Expectativas para os próximos dias

O julgamento está previsto para se estender até o dia 12 de setembro, com sessões diárias. Após as sustentações orais, o relator Alexandre de Moraes apresentará seu voto, seguido pelos demais ministros da Primeira Turma do STF.

A decisão será tomada por maioria simples, e, em caso de condenação, Bolsonaro poderá ser sentenciado a até 40 anos de prisão.

