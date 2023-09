7 de setembro: Bolsonaristas de MS defendem o "fique em casa"

Bolsonaritas de Mato Grosso do Sul iniciaram o movimento “fique em casa” para o feriado de Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira 7 de setembro. O intuito é mostrar forças e resistência contra o comunismo. Eles também se organizaram para vestir o verde e amarelo na véspera do feriado e doar sangue durante o dia de hoje (6).

A extrema-direita acatou o pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL), que destacou não ter motivo para se comemorar na gestão petista. Em vídeo publicado nas redes sociais do movimento EnDireitaMS, o filho do ex-presidente pede para que os bolsonaristas mostrem força e façam a doação de sangue bater recorde no Brasil.

Para os bolsonaristas, o "Movimento Endireita MS" entende que não existem motivos para comemoração ou manifestações no 7 de setembro.

"Não vamos ao desfile, porque não temos independência para comemorar. Tendo em vista que somos escravos do sistema", disse um dos apoiadores nas redes socias.

Desfile Cívico

O desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência em Campo Grande, deve contar com mais de 4 mil participantes. A estimativa dos organizadores é que aproximadamente 15 mil pessoas acompanhem o desfile.

Vão desfilar alunos da rede pública de ensino estadual e municipal, além das forças de Segurança Pública, militares das Forças Armadas e integrantes de entidades assistenciais e de projetos sociais de Mato Grosso do Sul.

O desfile está marcado para começar às 8h10, na rua 14 de julho (após a avenida Mato Grosso), com o governador Eduardo Riedel (PSDB) e o comandante do CMO, general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, passando em revista à tropa militar.

Entre as atrações, haverá um desfile aéreo com aeronaves do Exército e da Força Aérea Brasileira que irão sobrevoar a Rua 13 de Maio. Os estudantes, adolescentes e crianças de projetos sociais do Governo do Estado serão os primeiros a desfilar, encerrando com a passagem de veículos e viaturas das forças de Segurança Pública e das Forças Armadas.

