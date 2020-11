82 urnas apresentaram problemas no Estado, algumas foram substituídas  

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TER-MS) registrou problemas com 82 urnas em 23 municípios do Estado, até o momento. O numero corresponde a 0,67% do total de equipamentos destinados para as eleições 2020.

Segundo boletim, 41 urnas precisaram de ajustes e 41 precisaram ser substituídas. A capital registrou 24 substituições e 16 ajustes, se tornando a cidade com o maior número de ocorrência.

Outros 15 municípios precisaram de ajustes, além da capital. São eles: Corumbá, Coronel Sapucaia, Aparecida do Taboado, Nova Alvorada do Sul, Sete Quedas, Caarapó, Ladário, Fátima do Sul, Bonito, Paranaíba, Eldorado, Itaquirai, Deodápolis, Aral Moreira e Antônio João.

As que precisaram de substituição foram as cidades de Maracaju, Dourados, Ivinhema, Bandeirantes, Anaurilândia, Chapadão do Sul e Rio Brilhante.

O ultimo boletim de problemas técnicos deve ser emitido pelo TER-MS após o termino da apuração.

