A 2 dias da eleição, pesquisa mostra Marquinhos com 61,44% dos votos válidos

O Instituto de Pesquisa Resultado divulgou na quarta-feira (12) novo resultado de intenção de votos para a Prefeitura de Campo Grande. Nela, o atual prefeito e candidato à reeleição, Marquinhos Trad (PSD), aparece com 61,44% dos votos válidos.

Em seguida aparece o Promotor Harfouche, do Avante, com 10,92% dos votos válidos. O petista, Pedro Kemp, agora tem 6,34%. Vinícius Siqueira (PSL) aparece com 4,93%, logo em seguida, tem Dagoberto Nogueira (PDT) com 3,7% de votos válidos, Márcio Fernandes (MDB) com 3,52% e Delegada Sidneia Tobias (Podemos) com 2,46%.

Os demais candidatos, Marcelo Miglioli (SD), Cris Duarte (PSOL), Esacheu Nascimento (PP), João Henrique (PL), Guto Scarpanti (Novo), Marcelo Bluma (PV), Paulo Matos (PSC) contam todos com menos de 2% dos votos válidos.

Thiago Assad já aparece nas pesquisas de votos válidos com 0%.

O Tribunal Superior Eleitoral brasileiro define como votos válidos os votos efetivados pelos eleitores, descontados os votos em branco e os votos nulos.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 a 10 de novembro, onde 650 eleitores foram entrevistados. O levantamento está registrado sob o número MS - 09842/2020.

Confira o gráfico:



