A boa avaliação de Riedel

A forma como a população vê o governo de Eduardo Riedel foi pesquisada pelo Instituto Rankig, que ouviu três mil pessoas entre os dias 24 e 30 de julho, em 30 municípios de Mato Grosso do Sul.

Os números captados no levantamento mostram o governador de MS, com avaliação de 53,40% de ótimo e bom, 29% de regular, e apenas 13% de ruim e péssimo, que podem ser interpretados de forma positiva. Já na forma de medição mais simples, onde existem apenas as opções 'aprova e desaprova', Riedel tem 80% a seu favor e 15,40% da população o desaprovando.

