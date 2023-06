A cartada de Adriane Lopes

A filiação da prefeita Adriane Lopes no PP da senadora Tereza Cristina, marcada para hoje às 18 horas, é a maior aposta política da mandatária da Capital, buscando seu projeto de reeleição. Além de se abrigar em um partido de envergadura, Adriane ganha identificação com o eleitorado bolsonarista, que é forte

na Capital.

O ato político desta tarde terá grandes proporções, com a presença de lideranças nacionais e mobilização de destaques da política local, como lideranças de bairro e religiosas. O clima no séquito de Adriane é de otimismo, com a primeira mexida de 'peso' da equipe que comanda o Paço Municipal, rumo a eleição de 2024.

