JD1TV: A pedido de Bolsonaro, PL reforça que MS não terá manifestações no dia 25

A manifestação de rua que será comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 25 de fevereiro, será exclusivamente na Avenida Paulista, em São Paulo, inclusive ele pede para ato "não ser replicado nas demais cidades".

"Eu quero apelar, não façam movimentos em outros municípios, nem de manhã e nem de tarde. Por favor, o movimento é para a Paulista, exclusivo. Repito: não marquem e não compareçam em nenhum movimento fora da capital paulista”, ressaltou Bolsonaro, em um vídeo dele sobre o evento e direcionado a apoiadores e a diretórios do seu partido, o PL.

A orientação será seguida em Mato Grosso do Sul, onde Michelle Bolsonaro, terá uma agenda na véspera, no Shopping Bosque dos Ipês, no espaço Bosque Expo. O encontro de mulheres, promovido pelo diretório da sigla no Estado, acontece entre às 8h e às 12h do próximo sábado, e terá ainda a presença da deputada federal pelo Mato Grosso, Amália Barros.

Governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (Rio de Janeiro), do Paraná, Ratinho Júnior (Paraná) e de Minas Gerais, Romeu Zema, e cerca de 50 deputados federais, da bancada de oposição ao atual governo, devem estar no ato.

Deixe seu Comentário

Leia Também