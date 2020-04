‘A queda de Moro não é Fake News, mas por causa de Fake News’, comenta Fábio Trad

O deputado federal Fábio Trad atribuiu nesta quarta-feira (24) em suas redes sociais, que um dos motivos do pedido de demissão de Sérgio Moro a frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública se deve aos avanços das investigações sobre o suposto “gabinete do ódio” da presidência, acusado de fomentar Fake News nas redes sociais contra adversários políticos. Além disso, o deputado afirmou que as acusações de Moro configuram crime de falsidade ideológica cometida pela presidente Jair Bolsonaro, caso elas se confirmem.

As acusações do ex-ministro foram feitas durante a coletiva de imprensa para anunciar sua saída do governo nesta sexta. Sérgio Moro falou sobre interferências do presidente na atuação da Polícia Federal e ter supostamente forjado a sua assinatura em um documento sobre a exoneração do ex-diretor da instituição, Valério Aleixo.

Na primeira postagem parlamentar ironizou a militância bolsonarista nas redes que dizia ser mentira o pedido de demissão do ex-juiz federal. “A queda de Moro não é fake news, mas por causa de FAKE NEWS’, escreveu.





Com a afirmação o deputado fez alusão que o motivo da demissão do pedido de demissão do ex-ministro é que o presidente queria interferir nas investigação da PF que avançaria sobre o suposto “gabinete do ódio”, vinculado a presidência da república e comandado pelo filho e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. As investigações apuram que o núcleo seria comandado dentro do gabinete da presidência e serviria para criar Fake News e reputação de adversários políticos nas redes sociais.

Em outro tweet Fábio afirou que “Moro afirmou que Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Isto pode ser tipificado como crime de responsabilidade. Outra: assinatura é manifestação de vontade. Se não assinou, isto é falsidade ideológica. Gravíssimo!”.

