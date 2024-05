Moradores fazem abaixo-assinado para reverter projetos de homenagens da Câmara

Em busca do veto de três projetos aprovados na Câmara Municipal de Campo Grande em abril, o professor e analista de sistemas, Maurício Corrêa, lidera um movimento que criou um abaixo-assinado para que o pedido chegue à prefeita Adriane Lopes.

Em 2022, junto com moradores, Maurício conseguiu reverter a mudança de nome da Rua Dona Joana, no Bairro Jardim Bela Vista, em Campo Grande, depois de 3 anos de aprovação da Lei.

Quando tiveram conhecimento de que o nome de sua rua tinha sido alterado sem serem consultados, os moradores da Rua Dona Joana se reuniram e fizeram abaixo-assinado, além de enviar ofícios para a Prefeitura de Campo Grande e a Câmara de Vereadores.

Desta vez, os populares tentam barrar os projetos que alteram a denominação da Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI Indubrasil para Escola Municipal de Educação Infantil Professora Selma Aparecida Ferreira Leal Tomm e outro que muda o nome da Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI Botafogo para Escola Municipal de Educação Infantil Professora Mariolina Pereira Mendes (ambos do Valdir Gomes).

O Projeto de resolução 533/23, que institui a Medalha Legislativa “Desembargador Romero Osme Dias Lopes” em homenagem ao Dia do Poder Judiciário também é alvo da ação.

Conforme a publicação do abaixo-assinado. "Os 3 projetos não possuem benefícios para os moradores, apenas gerarão mais gastos desnecessários"

"Participo de grupos de moradores do Bela Vista, e também do São Bento e Monte Líbano. Inclusive vários desses moradores assinaram o abaixo-assinado que fiz". O abaixo-assinado já tem mais de 100 assinaturas, de acordo com o líder do movimento e pré-candidato a vereador pelo PL, os parlamentares "continuam apresentando projetos que não agregam em nada”.

