"Abordagem municipalista de Riedel é modelo a ser seguido", afirma presidente do IDAMS

O Governador de MS, Eduardo Riedel, tem usado abordagem municipalista, que tem sido reconhecida por especialistas da área do Direito Público como uma forma de consolidar a governança colaborativa e impulsionar a eficiência na prestação de serviços públicos.

O presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), o advogado João Paulo Lacerda, destacou essa postura de gestão adotada por Riedel como um modelo a ser seguido em todo o país. Segundo ele, o diálogo constante e direto com os 79 municípios do estado tem fortalecido a gestão pública e contribuído diretamente para o desenvolvimento regional.

“Essa escuta ativa é essencial para uma gestão moderna e eficiente. Mato Grosso do Sul é prova de que o diálogo entre Estado e municípios pode gerar resultados concretos para a população. Esse modelo de integração e cooperação deve servir de exemplo para outras regiões do país. O IDAMS valoriza essa estratégia e seguirá apoiando ações que incentivem a descentralização e o fortalecimento institucional. Nosso compromisso é com iniciativas que priorizem o cidadão e consolidem um pacto federativo mais eficiente e equilibrado”, afirmou o especialista em direito público, João Paulo.

