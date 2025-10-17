Menu
Política

Acordo do Mercosul e União Europeia será tema de audiência pública no Senado

O evento é promovido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE)

17 outubro 2025 - 10h54Sarah Chaves, com Agência Senado
Presidente da CRE, senador Nelsinho TradPresidente da CRE, senador Nelsinho Trad   (Geraldo Magela/ Agência Senado)

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado, presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD–MS), promove a audiência pública sobre o Acordo de Parceria entre o Mercosul e a União Europeia na terça-feira (21), às 10h (de Brasília).

Os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal eCidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo.

Nelsinho afirma que o debate representa uma "oportunidade para conhecer, de autoridades brasileiras e europeias, atualizações sobre a efetiva implementação do acordo, que teve sua etapa negociadora encerrada em dezembro de 2024".

Ele lembra que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, depois da China. E que a corrente comercial bilateral, estimada em US$ 95,5 bilhões, representou quase 16% do comércio exterior do Brasil no ano passado.

O senador acrescenta que a União Europeia é a principal origem de investimentos estrangeiros diretos (IED) no país. Segundo ele, o estoque de investimentos do bloco no Brasil foi de US$ 497 bilhões em 2023.

Estão confirmadas as presenças da embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Bisgaard Pedersen, e da embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf.

O embaixador do Brasil junto à União Europeia, Pedro Miguel da Costa e Silva, deverá participar da audiência por videoconferência. 


 

 

