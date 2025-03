Acusada de pixação no 8 de Janeiro, mulher é cogitada pelo PL para deputada federal

Presa suspeita de ter pichado a estátua da Justiça no 8 de Janeiro de 2023, Debora Rodrigues dos Santos, recebeu liberdade na noite de sexta-feira (28) para responder ao processo em prisão domiciliar, em São Paulo sob monitoramento de tornozeleira, e já está na mira do PL, partido de Jair Bolsonaro, para uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026.

Informação foi confirmada ao Blog do Octávio Guedes pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcanti. Há uma possibilidade "muito forte". Na opinião do parlamentar, Debora pode simbolizar o que ele considera a "luta por liberdade de expressão": "Com certeza, cogitamos isso".

No entanto, a decisão também depende da situação judicial em que Debora se encontrar, caso seja condenada no Supremo Tribunal Federa (STF) pelo 8 de Janeiro. Outra candidata é Eliene Amorim de Jesus, presa há dois anos no Maranhão. Ela é filha de Cleriston Pereira da Cunha que morreu, em novembro de 2023, após sofrer um mal súbito durante o banho de sol na Papuda, presídio no DF.

