Adriane anuncia investimentos de R$ 70 milhões na Capital

A prefeita Adriane Lopes esteve no programa Tribuna Livre, da Rádio Capital 95 FM, na manhã desta sexta-feira (14). Chefe do executivo da Capital destacou ainda que irá fazer o investimento de R$ 70 milhões em novas obras, em parceria com o governo do estado de Mato Grosso do Sul.

“Todas as obras que estavam paralisadas foram retomadas, em parceria com o governo do estado. Quero enumerar algumas das obras que vamos lançar a partir de agosto, sendo a maior parte delas em vias estruturantes, que é drenagem e asfalto para novas regiões da nossa cidade”, disse.

Uma das obras é o recapeamento das ‘duas mãos’ da Avenida Duque de Caxias. Bairros como o North Park, Jardim Nashiville e o Noroeste receberão asfalto novo.

Conforme a prefeita, todas as sete regiões de Campo Grande devem ser atingidas pelas melhorias lançadas no mês que vem. A parceria com o governador Eduardo Riedel deve ser formalmente assinada após ele retornar dos EUA.

