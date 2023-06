Adriane apresenta resultados do Reviva Campo Grande a banco em Brasília

Durante o cumprimento de agenda em Brasília nesta quarta-feira (21), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes se reuniu com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para apresentar o andamento e resultados, assim como a prestação de contas das obras de requalificação do Centro, por meio do Programa Reviva Campo Grande.

Além disso, Adriane se encontrou com parlamentares da bancada de MS, na busca de apoio para dar andamento a obras prioritárias para Capital. Na agenda, a Prefeita incluiu reuniões com a senadora Tereza Cristina e o deputado federal Dr. Luiz Ovando.

As pautas tratadas nas reuniões foram desde a infraestrutura para drenagem e pavimentação de diversos bairros, requalificação e expansão da malha cicloviária de Campo Grande, construção de praças e parques, revitalização de Unidades Básicas de Saúde, e a construção do Hospital Municipal.

“Fomos em busca de recursos para obras importantes da nossa cidade, como por exemplo a reforma das unidades de saúde, que com a execução dos projetos, esses locais poderão ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência, garantindo assim maior agilidade”, ressaltou Adriane.

Reviva Campo Grande – Acompanhada da subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos Catiana Sabadin, a prefeita apresentou aos representantes da instituição financeira internacional, o conjunto de ações do programa Reviva Campo Grande, derivada do empréstimo de US$56 milhões do BID, destinado à melhoria da infraestrutura da área central da Capital.

No mês de maio, uma equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) esteve em Campo Grande para avaliar as obras e atividades executadas no Programa até o momento. O contrato de financiamento encerra em dezembro de 2023.

A primeira etapa do Reviva Campo Grande compreendeu a requalificação da Rua 14 de Julho, entregue à população em novembro de 2019. Já a segunda etapa, envolve a requalificação da área central, entregue no final do ano passado; a Vila dos Idosos, que segue com as obras em andamento; a revitalização do Corredor de Transporte da Rua Rui Barbosa, também finalizada em 2022; o Cadastro de drenagem, com licitação em andamento; o Plano Local da Região Urbana do Centro, concluído; habitação no centro com a construção do Condomínio Belas Artes, e o projeto de Cidade Inteligente na área central, em processo de licitação.

