Adriane destaca importância da Campo Grande para a Bioceânica

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, cumpre agenda oficial no Paraguai nesta quarta-feira (5), e se reuniu com o presidente eleito Santiago Peña, e voltou a destacar a importância de Campo Grande para na consolidação da Rota Bioceânica.

Durante o encontro, Adriane destacou a localização geográfica central em relação ao corredor rodoviário, além da oferta de recursos humanos e oportunidades de negócios que tornam a Capital um local ideal para a instalação de escritórios de negócios, centros de apoio e de logística.

“Minha atenção estará muito mais focada em departamentos [estados] que fazem limite com o Paraguai. Vou dedicar muito da minha atenção no processo de integração com estes países. E acredito que o maior projeto de integração seja a hidrovia. Vamos caminhar juntos nos próximos anos para que Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Paraguai, juntos, tenham mais possibilidades comerciais. Já tenho inclusive um convite da Prefeita Adriane para, em breve, visitar a Capital de MS”, afirmou o presidente eleito paraguaio.

Outro ponto destacado por Adriane foi o alto número de população empregada em Campo Grande, que ocupa o primeiro lugar entre as 26 capitais do país e o Distrito Federal em menor taxa de desocupação, e destaca que o resultado pode melhorar ainda mais com a viabilização da Bioceânica, que deve estar operacional em até três anos.

“Assumimos a primeira posição entre as capitais mostrando que somos a que mais avança na oferta e em políticas de promoção de Oportunidades, e que estamos nos transformando em um polo de crescimento e de geração de novos negócios. No ano passado ampliamos em mais de 10 mil o número de empresas ativas e seguimos crescendo, o resultado não poderia ser outro senão bons números de empregabilidade”, disse a prefeita.

Além de Adriane, participaram do evento o governador Eduardo Riedel, o embaixador brasileiro no Paraguai, José Antônio Marcondes, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, os deputados estaduais Paulo Correa e Lídio Lopes e a subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos de Campo Grande, Catiana Sabadin.

