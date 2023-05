Adriane diz que mil a dois mil buracos por dia são tapados

Durante entrevista ao programa Capital Meio Dia, nesta terça-feira (2), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou alguns projetos para a Capital, entre eles, a operação tapa-buracos, revitalização nas escolas e sobre o estande na Expogrande.

Em relação ao tapa-buraco, a chefe municipal justificou que o asfalto da Capital é antigo, facilitando para a criação de novos buracos, principalmente em tempos de chuva.

“O asfalto é muito antigo e temos que dar manutenção constantemente, tivemos 120 dias contínuos de chuva. Nosso planejamento, que já está em execução, é tapar de mil a dois mil buracos por dia. A população começará a andar e ver as marcas dos buracos tampados”, explicou.

Adriane ainda citou as áreas mais críticas, onde segundo ela, apenas um novo asfalto seria a solução. “Tem áreas que nem recape dá, tem que tirar a camada e refazer o asfalto. Não adianta tapar na chuva porque é jogar dinheiro público fora. Temos que ter responsabilidade, mas estamos com equipes nas 7 regiões e, em breve, teremos nossa Campo Grande toda recapeada”, garantiu.

De acordo com a prefeita, os bairros Noroeste e Oliveira estão na mira para receber pavimentação asfáltica e, para ela, a parceria com o Governo do Estado será fundamental nessa etapa.

Revitalização das escolas

A chefe municipal enfatizou que todo o recurso para as obras escolares vem da Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), através dele, serão 205 escolas reformadas.

Além das revitalizações, Adriane frisou a importância da segurança nas escolas. “Queremos que os pais voltem a ir às escolas das crianças, olhem as mochilas, jogos e aplicativos”, salientou.

Expogrande

A exposição no Parque Laucídio Coelho foi porta de entrada para novos empresários conhecerem a Capital e proporcionar parcerias. “Recebemos oito delegações de países da américa do sul e da Europa que vieram em busca de informações sobre a rota bioceânica. O chile já começou a fazer negócios com CG”.

Além da rota, a oportunidade se estendeu e beneficiará nas exportações. “Nós vamos exportar a carne e importar o salmão. Recebemos o embaixador de Luxemburgo que trouxe inovações do parque tecnológico vertical, agora é fortalecer quem já investe e trazer mais empresários. Itália, Bolívia, Argentina, Chile e Paraguai, então essa rota já começou”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também