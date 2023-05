Adriane faz sala para Damares

A prefeita Adriane Lopes recebeu durante a tarde desta sexta-feira (12), a senadora Damares Alves, aproveitando o encontro para apresentar o Centro de Integração da Criança e do Adolescente a parlamentar.

O centro é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade, dando oportunidade para melhorar a qualidade de vida através de projetos socioeducativos. "No local são oferecidas diversas atividades para mais de 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da região do Bandeira", disse a prefeita.

Damares cumpre agenda em Campo Grande em alusão ao maio amarelo e aproveitou para convidar a prefeita para ingressar no seu partido, o Republicanos. "Convidei a prefeita. Se ela pudesse estar no meu partido, seria um ganho. Já estive com ela em outros momentos. Então, a gente só ganharia tendo uma gestora do porte da nossa prefeita".

Adriane agradeceu e disse que avaliará o convite.

A sala qua a prefeita da capital fez a Damares é mais um gesto com conotação política que a mandatária de Campo Grande fez nos últimos dias.

Em rota de incorporação ao Bolsonarismo, onde tem lugar no PP ou no PL, passear pela cidade com um dos nomes mais radicais da direita, transmite sinais claros dos rumos que Adriane está buscando na sua sucessão. A ex-ministra está alojada no Republicanos, outra sigla bolsonarista que vai na mesma direção e pode ser outro porto seguro para Adriane.

Deixe seu Comentário

Leia Também