Adriane Lopes teve 60% de aprovação por sua administração

Caroliny Martins, com assessoria

Na última pesquisa do Instituto Ranking, a prefeita Adriane Lopes (PP), teve 60% de aprovação por sua administração. Como uma grande pré-candidata a reeleição, ela segue numa ascensão de popularidade entre os campo-grandenses.

Na gestão há 1 ano e 8 meses, ela mantém um crescimento periódico em pesquisas por instituições consolidadas no Estado, mostrando articulação política e maestria em administrar. Atuante nos bairros e ações por diversas regiões, a prefeita caiu nos braços do povo e ganhou a simpatia dos campo-grandenses.

Nessa mesma pesquisa, ainda foi indicado que 85% da população tem orgulho de morar em Campo Grande, isso mostra que a gestão está no caminho certo. No âmbito político, a Prefeita conseguiu aos poucos acalmar ânimos entre grupos que faziam parte da gestão anterior, se alinhou com a Câmara e conquistou o único vereador de oposição, Marcos Tabosa (PDT).

Adriane Lopes se filiou ao Progressistas e ganhou de madrinha, a senadora Tereza Cristina, que tem base e grande musculatura política em todo o Estado. A senadora garantiu apoio incondicional à prefeita Adriane Lopes para conquistar a reeleição em Campo Grande. Adriane assumiu a presidência estadual do PP em dezembro.

A prefeita diz que está pronta para enfrentar o período eleitoral. “Nosso trabalho é árduo, mas quanto maior o desafio, maior a conquista e vamos seguir focados em Campo Grande, porque a população merece o melhor do serviço público. Não tenho medo do processo democrático e da escolha da população. Tenho coragem para enfrentar e vou trabalhar mais e melhor para fazer as entregas que a nossa Capital das Oportunidades merece”.

Entre os diversos desafios que enfrentou, os anúncios de greves a lançamentos de obras, reformas simultâneas em escolas e postos de saúde e concurso público são destaques. Segundo assessoria, os cofres públicos estão saudáveis, com pagamentos de fornecedores em dia e os salários de dezembro antecipados e pagos antes de encerrar o mês.

Na Educação, Adriane fez história com a primeira eleição de diretores das Escolas de Educação Infantil, aberturas de vagas, pagamento do piso salarial e anúncio de instalação de ar-condicionado e energia fotovoltaica em todas as salas de aula da Rede Municipal de Ensino.

A atual prefeita ainda consolidou de maneira emblemática a questão habitacional de 187 famílias da Comunidade do Mandela, que sofreu um incêndio grave. De maneira célere, a prefeita conseguiu com recursos próprios dar início ao processo de realocação em terrenos onde serão construídas as casas para os cadastrados.

