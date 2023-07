Adriane participa de inauguração de escritório do Chile na Capital

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou nesta sexta-feira (7) da inauguração do escritório chileno na Capital, ao lado do Governador Regional de Tarapacá – no Chile, José Miguel Carvajal e sua comitiva. Ela destacou que a Rota Biocêanica deve ‘mudar a economia’ da cidade.

“Nos apropriamos da Rota Biocêanica e fomos projetando Campo Grande para os países da américa do sul. Abrimos um escritório internacional ano passado, que já foi ponto de conexão com investidores e empresários campo-grandenses que vem discutindo desde então a Rota ao nosso lado, junto com a nossa equipe técnica”, comentou.

Pensando em desenvolvimento econômico, Adriano pontuou que o impacto desta abertura será positivo, uma vez que novas oportunidades e novas possibilidades comerciais serão criadas.

A prefeita lembrou ainda que todas as áreas da gestão pública municipal serão trabalhadas para a integração entre os países que fazem parte da Rota Biocêanica. Desta forma as áreas da saúde, educação e outras serão fomentadas.

O governador José Miguel Carvajal, falou a respeito da aproximação de um dos corredores logísticos mais importantes a nível internacional. Ressaltando o trabalho a ser feito entre Iquique e Campo Grande, Carvajal disse que logo será possível ‘materializar a saída de produtos através do Pacifico’ pela região de Tarapacá.

“Por isso estamos firmando um acordo com o governador Eduardo Riedel e a prefeita Adriane Lopes, que logo vamos expandir este convenio para universidades e também entre associações empresariais. Através do corredor entre Brasil, Chile, Paraguai e o norte argentino vamos mobilizar um importante fluxo de carga, desta forma poderemos trazer empresas asiáticas para nossa região para que elas possam chegar ao Brasil através deste mesmo corredor”, comentou.

A instalação do espaço acontece depois de diversas reuniões entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo de Tarapacá, que foram coordenadas através das Gerência de Fomento ao Comércio Exterior da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio.

