Adriane pode aceitar acordo para novo salário de R$ 35 mil

Adriane Lopes pode aceitar, com mudanças, o projeto apresentado pelo vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o “Papy”, que traz um fim à polémica envolvendo o aumento de 95% do salário da prefeita de Campo Grande.

Segundo o projeto, o novo salário de Adriane seria de R$ 35.462,22, enquanto o de sua vice, Camilla Nascimento, seria de R$ 31.915,80, feito de maneira escalonada até 2027. Anteriormente, o projeto antigo previa os salários, respectivamente, em R$ 41.845,48 e R$ 37.658,61.

O novo texto também prevê o salário dos secretários municipais e dirigentes de autarquias da Capital, que seria de R$ 30.142,70 Anteriormente, os salários estavam previstos em R$ 35.567,50.

Em fevereiro, Papy já havia discutido em reunião com Adriane uma maneira de conseguir manter o aumento do salário, que serve como o teto para vários servidores municipais, sem que ele fosse tão alto como o anteriormente previsto, que era de 95%.

Para o texto ser consolidado, no entanto, ainda é necessário que os representantes dos servidores da Capital entrem em acordo com a prefeita.

