Adriane se encontra com Rose em Brasília para discutir obras na Capital

Cumprindo agenda em Brasília, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, se reuniu nesta terça-feira (23) com a chefe da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Rose Modesto.

Durante o encontro, a prefeita abordou projetos da Capital, como a retomada de obras paradas e estruturantes, como as de drenagem e pavimentação.

“Foi uma reunião muito positiva e produtiva. A Rose é da nossa cidade, sentimos que ela terá um olhar especial para Campo Grande. Durante a agenda, ao lado dos nossos secretários, apresentamos projetos importantes para a Capital, como por exemplo a retomada de obras que estão paralisadas e outras de drenagem e pavimentação”, comentou Adriane.

Na tarde de hoje, a prefeita ainda deve se encontrar com a senadora Tereza Cristina, participar de uma reunião no Ministério da Cultura e se encontrar com representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

