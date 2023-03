Adriane tem papel de destaque 4Âª Smart City Expo 2023

A prefeita da Capital Adriane Lopes se destacou na 4ª edição do Smart City Expo 2023. Entre mais de 500 prefeitos presentes, ela foi escalada para estar ao lado dos mais importantes debatedores do evento realizado em Curitiba (PR). Adriane fez parte do painel “Cidades e tecnologias a favor do cidadão”, destaque da conferência.

“Uma das prioridades é a modernização da gestão, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e os serviços oferecidos pelo município estejam cada vez mais próximos das pessoas. Na pandemia, por exemplo, Campo Grande criou o primeiro cartão de vacinação digital do país, por meio do Ministério da Saúde”, disse a prefeita.

Durante seu discurso, Adriane comentou ainda sobre algumas ferramentas, como a teleconsulta que recebeu mais de 100 mil ligações e prestou atendimento a pessoas com suspeitas de Covid-19 e outras Síndromes Respiratórias Agudas Graves, durante o período mais crítico da pandemia.

O Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana, lançado em março de 2022, referência na eficiência da mobilidade urbana, feito pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), também foi mencionado.

Prêmios – Em 2020, no Ranking de Serviços das Cidades Inteligentes, Campo Grande foi eleita como a primeira do Centro-Oeste e sétima colocada entre as 100 maiores cidades brasileiras avaliadas com melhores serviços inteligentes oferecidos aos cidadãos.

No ano seguinte, no mesmo prêmio, a oferta de serviços digitais garantiu o prêmio de primeira colocada entre as capitais mais inteligentes do Brasil, ficando também com a segunda colocação no ranking geral.

Em 2022, Campo Grande recebeu o prêmio Selo Connected Smart Cities, importante ferramenta de incentivo ao desenvolvimento e reconhecimento às boas práticas em cidades inteligentes. Também em 2022 a cidade conquistou o Prêmio Destino Turístico Inteligente em Transformação dado pelo Ministério do Turismo. O certificado classifica a Capital como uma das 10 cidades brasileiras de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) em Transformação.

