Adriane tem reunião hoje com o presidente do Paraguai

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Visando as possibilidades comerciais criadas com o país vizinho através da Rota Bioceânica, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participa nesta quarta-feira (5), de um encontro com o novo presidente do Paraguai, Santiago Peña.

O encontro entre a prefeita e Santiago deve acontecer na Residência do Embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes.

A obra da ponte da Rota Bioceânica que ligará as cidades de Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta, no Paraguai, registra atualmente avanço de 24,68% em nível geral e viabiliza as tratativas econômicas entre os países.

