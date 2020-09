Agora é lei: Universal tem data comemorativa no MS

Saiba Mais Geral Igreja Universal poderá ter data comemorativa em MS

O governador Reinaldo Azambuja sancionou nesta quarta-feira (2) a lei que institui o Dia Estadual da Igreja Universal do Reino de Deus em Mato Grosso do Sul.



De acordo com a lei nº 5.561, de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicamos), fica instituído que em todo o domínio do Estado o “Dia Estadual da Igreja universal do Reino de Deus”. A data escolhida para comemorar as realizações é dia 9 do mês de julho e deverá constar no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.



Segundo Antônio Vaz, é uma forma de celebrar as realizações da igreja. “A Igreja Universal do Reino de Deus possui aproximadamente nove milhões de fiéis em todo o planeta e exerce trabalhos voluntários com mulheres em situação de violência doméstica e ressocialização de menores infratores. Além disso, leva evangelização a presídios e hospitais e faz doações em tempo de pandemia. Em Mato Grosso do Sul, são aproximadamente 150 templos. É uma homenagem e gratidão aos trabalhos prestados”, conclui o autor da lei.

