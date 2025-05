Agricultores familiares inadimplentes têm até 30 de maio para renegociar dívidas

Agricultores familiares de Mato Grosso do Sul inscritos na Dívida Ativa da União têm até o dia 30 de maio para aderir ao Desenrola Rural, que facilita a renegociação de dívidas com descontos de até 96% e amplia o acesso ao crédito rural por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O Desenrola Rural é um programa federal criado pelo Decreto 12.381/2025. O assunto foi discutido nesta segunda-feira (13) durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A reunião presidida pelo deputado Zeca do PT. Ele destacou que as audiências públicas agendadas para este mês têm como foco orientar os produtores sobre como acessar o programa.

Segundo a superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Marina Ricardo Nunes Viana, cerca de 4.500 famílias estavam inadimplentes antes da criação do programa. Um mutirão do Desenrola Rural pode ser realizado com apoio do Banco do Brasil.

As próximas audiências públicas ocorrerão em Corumbá (16), Sidrolândia (23), Jardim (30) e Novo Horizonte do Sul (14).

