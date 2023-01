AGU pede ao STF a suspensão de 25 canais bolsonaristas no Telegram

O advogado-geral da União, Jorge Messias, solicitou nesta quarta-feira (11) ao Supremo Tribunal Federal (STF), após convocações para novos atos golpistas em todo o Brasil, solicitou o bloqueio de 25 canais bolsonaristas no Telegram.

“A Advocacia-Geral da União, nesta data de 10/01/2023, teve notícias de que grupos extremistas vêm convocando manifestações de teor golpista, convocando “Mega Manifestação Nacional – Pela Retomada do Poder”. O ato seria realizado “em todas as capitais”, às 18h. Segue, abaixo, ilustração da convocação que circula em redes sociais“, diz trecho do ofício encaminhado ao AGU.

A AGU já havia solicitado ao STF a determinação para que autoridades dos estados adotem medidas preventivas para impedir "qualquer tentativa" de movimentações e ataques golpistas no Brasil, além de requisitar que o Supremo determine à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Militar de cada estado que eles auxiliem na identificação dos veículos e pessoas presentes nesses novos atos.

