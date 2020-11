Alan Guedes é o novo prefeito eleito de Dourados

Da redação, com informações de O Progressista

O vereador Alan Guedes (PP) é eleito prefeito de Dourados. Ele teve 34.242 votos (33,09%) e o principal concorrente, o deputado estadual Barbosinha (DEM), recebeu 31.650 votações (30,59%).

Em terceiro colocado ficou com Racib com 11.410 votos. Alan Guedes tem 34 anos, é advogado, internacionalista e está em seu segundo mandato de vereador. Ele já disputou cargos para deputado estadual e federal, mas não foi eleito..

Segundo o site O Progresso, Alan Guedes diz que a partir de amanhã irá procurar a prefeitura para discutir o processo de transição, para conhecer a real situação do governo que assume. “A partir de amanhã já vamos pensar na equipe de transição, que contará com servidores de carreira, equipes técnicas qualificadas, junto com equipe técnica da Câmara; vamos fazer uma transição efetiva e enxuta até a posse”, disse mais cedo Alan em entrevista.

Veja como ficou os votos de cada candidato:





Deixe seu Comentário

Leia Também