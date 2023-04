Alckmin assina decreto de criação de consulado do Brasil em Orlando, nos EUA

O presidente em exercício Geraldo Alckmin assinou, nesta terça-feira (25), um decreto que cria o consulado do Brasil em Orlando, na Califórnia, nos Estados Unidos, região conhecida como um reduto de brasileiros no pais.

Alckmin foi o responsável por assinar o decreto já que ocupa o cargo de presidente em exercício durante a viagem de Lula a Portugal e Espanha. O presidente retorna ao Brasil nesta quarta-feira (26).

Anteriormente, o local era um vice-consulado, mas com o decreto, ele vira um Consulado-Geral, atendendo a uma demanda antiga de muitos brasileiros que moram na região.

Com isso, o Brasil passa a contar com 11 consulados nos EUA e abre o seu segundo geral na Califórnia.

