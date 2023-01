Alckmin e a esposa já estão instalados no Palácio do Jaburu

Atual vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckimin e sua esposa Lu Alckmin já estão instalados na residência oficial em Brasília. O casal se mudou para o Palácio do Jaburu na quinta-feira (5), já passando a primeira noite no local.

O Palácio do Jaburu ainda passa por verificação de manutenções necessárias, mas já foi possível a mudança. Ambos estavam hospedados em um hotel localizado na Capital Federal, mesmo em que estão Luiz Inácio Lula da Silva e Janja, a primeira dama.

O Jaburu está desocupado desde o dia 26 de dezembro, quando o então vice-presidente Hamilton Mourão deixou a residência.

Já presidente Lula ainda não possui data marcada para realizar sua mudança para o Palácio da Alvorada. Contudo, a expectativa é que a mudança ocorra até o.fim deste mês.

