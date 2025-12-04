Menu
Menu Busca quinta, 04 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Política

ALEMS analisa 11 propostas na sessão ordinária desta quinta-feira

A pauta inclui decretos legislativos, projetos de lei do Executivo e reorganização de serventias do Judiciário

04 dezembro 2025 - 08h22Sarah Chaves

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) irá apreciar, na sessão ordinária desta quinta-feira (4), um total de onze propostas distribuídas entre discussão única, segunda discussão e primeira discussão, conforme a Ordem do Dia.

Em discussão única, os parlamentares analisarão dois Projetos de Decreto Legislativo. O PDL 15/2025, de autoria da Mesa Diretora (biênio 2025/2026), ratifica Convênios ICMS, Ajustes SINIEF e Protocolo ICMS firmados no âmbito do CONFAZ, conforme a Mensagem nº 35/2025 do Governo do Estado. Já o PDL 17/2025, também da Mesa Diretora, autoriza o governador a licenciar-se do cargo entre 29 de dezembro de 2025 e 16 de janeiro de 2026.

Na segunda discussão, serão votados dois projetos de lei: o PL 206/2025, do deputado Caravina (PSDB), que inclui o Arraiá do Imaculado Coração de Maria no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, e o PL 292/2025, do Poder Executivo, que trata da doação de um imóvel, com encargos, ao município de Coxim.

Outras sete propostas seguem para primeira discussão, sendo seis encaminhadas pelo Poder Executivo. Entre elas está o Projeto de Lei Complementar 9/2025, que revoga leis complementares específicas, e o PL 291/2025, que autoriza a doação de imóvel ao município de Miranda-MS. Também serão avaliados o PL 297/2025, que altera dispositivos da Lei nº 6.253/2024; o PL 299/2025, que regulamenta a Taxa de Fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado (TFSG); o PL 300/2025, que autoriza investimentos sociais para melhorias habitacionais e urbanas no Loteamento Novo Samambaia, em Campo Grande, com recursos do FGTS; e o PL 301/2025, que revoga decretos-leis e leis ordinárias específicas.

Encerrando a pauta, o PL 286/2025, proposto pelo Poder Judiciário, trata da reorganização das serventias notariais e de registro nas comarcas de Ivinhema e Sidrolândia.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Renan Contar, Tereza Cristina, Rodolfo Nogueira, Marcos Pollon, Luiz Ovando
Política
Decisão de Gilmar Mendes provoca reação intensa entre parlamentares
Foto:
Educação
Termo de Compromisso assinado em Campo Grande assegura Passe do Estudante em 2026
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara analisa projetos sobre habitação, educação especial e transparência
Câmara aprova isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos
Política
Câmara aprova isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos
Governador Eduardo Riedel (PP)
Política
CCJR aprova licença de 18 dias para Eduardo Riedel
Ex-vereador Eduardo Pereira Romero -
Política
STJ confirma condenação de ex-vereador da Capital por esquema de funcionários fantasmas
Cadeia publica -
Brasil
Sistema prisional brasileiro registra superlotação de 150%, aponta CNJ
Foto -
Política
Senado discute Auxílio Gás do Povo em audiência pública; proposta é do governo federal
Ministro Gilmar Mendes -
Política
Gilmar Mendes estabelece que só a PGR pode iniciar impeachment de ministros do STF
Reprodução / Vídeo
Política
Líder dos caminhoneiros e desembargador aliado de Bolsonaro anunciam greve geral

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Cidade
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans