Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Alems aprecia Balanço Geral do Estado referente a 2023

A proposição regulamenta a aprovação das contas do governador

09 dezembro 2025 - 08h36Sarah Chaves
Foto: Wagner GuimarãesFoto: Wagner Guimarães  
Dr Canela

Conforme a Ordem do Dia, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) deve votar, na sessão ordinária desta terça-feira (9), sete matérias distribuídas entre discussão única, segunda e primeira discussão. O destaque da pauta é o Projeto de Decreto Legislativo 13/2025, de autoria da Mesa Diretora, que aprova o Balanço Geral do Governo do Estado referente ao exercício econômico-financeiro de 2023.

A proposta formaliza a análise das contas do Executivo e cumpre as atribuições constitucionais da Alems, que deve julgar anualmente as contas do governador com apoio do Tribunal de Contas. O decreto também confere efeitos externos à aprovação, reforçando o papel fiscalizatório da Casa sobre a legalidade, legitimidade e economicidade dos gastos públicos.

Ainda em discussão única, serão apreciados o Projeto de Lei 265/2025, do deputado Zé Teixeira (PSDB), que declara de Utilidade Pública Estadual a Agecold; e o Projeto de Lei 278/2025, da deputada Lia Nogueira (PSDB), que concede o mesmo reconhecimento à Associação de Mães e Amigos Atípicos de Costa Rica (MSAMAACRI).

Em segunda discussão, entram em pauta o Projeto de Lei 163/2024, do deputado Lucas de Lima, que prevê orientação e treinamento sobre a manobra de Heimlich durante o pré-natal, e o Projeto de Lei 209/2025, da deputada Mara Caseiro (PSDB), que inclui a Festa do Mel no Calendário Oficial do Estado.

Na primeira discussão, os parlamentares analisam o Projeto de Lei 251/2025, do deputado Pedrossian Neto (PSD), para incluir a Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural de Miranda (FECIR) e a Cavalgada Ecológica de Miranda no Calendário Oficial.

Encerrando a pauta, será votado o Projeto de Lei 299/2025, do Poder Executivo, sobre a Taxa de Fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado (TFSG) no Estado.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Mesa Diretora
Política
Câmara vota autorização para prefeitura contratar R$ 156 milhões em crédito
Presidente Lula
Política
Lula propõe reunião dos Poderes para tratar de feminicídio
Jaceguara Dantas da Silva
Política
Lula nomeia Jaceguara Dantas para o CNJ a partir de 1° de fevereiro de 2026
Cidadania-MS realiza congresso, debate federação com o PSB e define nova direção
Política
Cidadania-MS realiza congresso, debate federação com o PSB e define nova direção
Deputada Gleice Jane, do PT
Política
VÍDEO - 'Você vai morrer': Deputada do PT recebe ameaças de morte em Dourados
Foto que Flavio publicou durante anuncio
Política
Flávio Bolsonaro confirma candidatura à Presidência em 2026
Deputado estadual, Beto Pereira
Política
PSDB define nova executiva em MS com Beto Pereira na presidência
Nicolas Maduro
Internacional
Maduro pede apoio de brasileiros no mesmo dia de ataque dos EUA
Entre os principais pontos, a LDO prevê um superávit de R$ 34,3 bilhões
Política
LDO 2026 é aprovada com superávit previsto de R$ 34,3 bilhões

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade