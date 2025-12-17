Menu
Política

ALEMS apresenta balanço das atividades legislativas de 2025

Assembleia realizou 119 sessões plenárias, aprovou 249 matérias e destaca diálogo entre parlamentares

17 dezembro 2025 - 19h12Taynara Menezes
As atividades legislativas entram em recesso, e as sessões plenárias retornam em 3 de fevereiro de 2026As atividades legislativas entram em recesso, e as sessões plenárias retornam em 3 de fevereiro de 2026   (Foto: ALEMS)

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), apresentou nesta quarta-feira (17), na última sessão plenária do ano, o balanço das atividades legislativas de 2025. Segundo dados da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, foi um ano de intensa atividade e fortalecimento do diálogo institucional.

Ao longo do ano, a ALEMS realizou 119 sessões plenárias, com 419 votações, 195 edições do Diário Oficial do Legislativo e a apresentação de 508 proposições, incluindo 225 Projetos de Lei, 151 Projetos de Resolução, 18 Projetos de Decreto Legislativo, 12 Projetos de Lei Complementar e duas Propostas de Emenda à Constituição.

Do total, 249 matérias foram aprovadas — 94 PLs, 134 PRs, 15 PDLs e seis PECs. Outras 55 propostas foram rejeitadas e 193 seguem em tramitação para 2026. Além disso, foram apresentadas 4.314 proposições de natureza diversa, como indicações, moções, requerimentos e emendas, e expedidos mais de 8 mil ofícios pela Presidência e Primeira Secretaria.

Gerson Claro destacou o esforço coletivo e o comprometimento de servidores e parlamentares. “Mesmo diante de divergências, o debate ocorreu de forma madura, com audiências públicas, solenidades e eventos institucionais ao longo do ano”, afirmou.

As atividades legislativas entram em recesso, e as sessões plenárias retornam em 3 de fevereiro de 2026.

