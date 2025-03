Foi aprovado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), na sessão desta terça-feira (25), o projeto de lei que institui o tuiuiú como ave símbolo do Pantanal sul-mato-grossense, além de outras duas propostas.

O projeto, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), o Projeto de Lei 290/2024 foi aprovado em primeira discussão e reconhece a ave como símbolo do Pantanal por sua relevância ecológica, cultural e turística para a região.

Durante a sessão, o deputado pontuou que Mato Grosso já consolidou o tuiuiú como ave-símbolo do Pantanal mato-grossense. A proposta agora segue para análise das comissões de mérito.

Além disso, também foi aprovado o Projeto de Lei 12/2025, de autoria do deputado Caravina (PSDB), que estabelece a denominação de “Vale da Celulose” ao “conjunto de municípios que se destacam como polos de desenvolvimento pela cadeia produtiva da celulose.

Os deputados também aprovaram, em uma segunda discussão, o Projeto de Lei 288/2024, de autoria do Ministério Público Estadual (MPMS), que acrescenta dispositivo à Lei 4.134/2011, o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do MPMS, para constar a previsão de pagamento de auxílio-invalidez aos servidores do órgão aposentados por incapacidade permanente para o trabalho e que necessitem de assistência permanente de outra pessoa.

